الاجتماع الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - تنظم الأمانة العامة ( إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية) اجتماعاً مشتركاً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بتاريخ 6-7 ديسمبر 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرحت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن هذا الاجتماع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (736) الصادر عن دورته العادية الـ 29 التي انعقدت بتاريخ 15/4/ 2018 في الظهران بالمملكة العربية السعودية بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)، والذى أكدت فقرته الثالثة على: "تكليف مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030 ) ودليل عملها ، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة"، والقرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذى انعقد بتاريخ 2/3/2017 بخصوص هذا الموضوع .

وفى هذا السياق، أشارت أبو غزالة إلى أن هذا الاجتماع سيتناول مواضيع من ضمنها مناقشة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ورصد لأهم المعوقات التي واجهتها خلال التنفيذ، بالإضافة الى مناقشة محاور ومشروع جدول الاعمال للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة.

وتجدر الإشارة إلى مؤتمر الأطراف 27 الذي انعقد في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ والذي اختتم باتفاق كبير لتوفير تمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان الضعيفة التي تضررت بشدة من الكوارث المناخية.