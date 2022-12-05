ابو الغيط يستقبل وزير شئون القدس لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 01:30 مساءً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور فادي الهدمي وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية، ظهر اليوم 5 الجاري وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس بمقر جامعة الدول العربية مطلع العام المقبل، حيث استمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني في هذا الشأن بهدف أن يخرج المؤتمر بنتائج عملية على المستويات السياسية والقانونية والتنموية لحماية مدينة القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الممنهج عليها.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وحماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

ونقل المتحدث عن ابو الغيط تحذيره من مغبة التصعيد الخطير الذي تشهده الاراضي المحتلة في الآونة الأخيرة، مشيرا الى ان ما تمارسه قوات الاحتلال من عنف من منفلت سوف يكون من شأنه دفع الأوضاع الى الانفجار، ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته نحو حماية ابناء الشعب الفلسطيني