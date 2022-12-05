مركز الملك سلمان للإغاثة يجري عمليات جراحية متخصصة في جمهورية غامبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 01:30 مساءً - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة في جمهورية غامبيا، الذي ينفذ من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 105 عمليات جراحية شملت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة النساء والولادة، وجراحة المخ والأعصاب والوجه والفكين، وجراحة المسالك البولية والجراحة التجميلية، وجراحة أورام الثدي وأورام الغدد.

كما قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 49 عملية جراحية شملت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة النساء والولادة، وجراحة المخ والأعصاب والوجه والفكين، وجراحة المسالك البولية والجراحة التجميلية، وجراحة أورام الثدي وأورام الغدد.

تأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والبرامج التطوعية التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.