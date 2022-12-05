حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - يمثل العنف ضد المرأة والفتاة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان حيث كانت المرأة والفتاة، ولا تزال، يواجهن التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، على الرغم من الجهود المبذولة دوليا وإقليميا ووطنيا، ويتضح ذلك من خلال تقارير صادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق المرأة؛

من هذا المنطلق، وحرصا على حماية المرأة والفتاة من العنف في المجتمعات العربية وتعزيز حقوقهما، تقدم "ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة" عام 2016 بمبادرة بعنوان "مشروع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة"، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حينئذ بعرض الموضوع على لجنة المرأة العربية لطلب الرأي والمشورة؛

تمّ إطلاق مشروع الاتفاقية في مسودته الأولى خلال أعمال المؤتمر الإقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة (ديسمبر 2016) والذي انعقد بمدينة القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية؛

تم اعداد "مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" استنادا على مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء وبالتعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان" و"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) و"ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة" و"مؤسسة Westminster للديمقراطية"؛

خلصت لجنة المرأة العربية في دورتها العادية 40 (فبراير/شباط 2021) لإحالة الموضوع إلى نظر اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء؛

بعرض الموضوع على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 49 (أغسطس 2021) ارتأت اللجنة إعداد "إعلان عربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" وتكليف الأمانة العامة بصياغة مسودة أولى من "مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" وإحالتها إلى فريق عمل مفتوح العضوية منبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة دولة الكويت، لدراستها وإبداء الرأي؛

قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض مسودة "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 49 (فبراير/شباط 2022)، وأوصت اللجنة بالموافقة على الإعلان ورفعه لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لاعتماده؛

صدر "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (8768) د.ع (157) بتاريخ 9/3/2022؛

ثانيا- الهدف من الفعالية

تأتي الفعالية في إطار تنفيذ التوصية الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها (49) والتي تم بموجبها "تكليف الأمانة العامة بتعميم الإعلان على الدول الأعضاء فور اعتماده والعمل على نشرة والتعريف به على أوسع نطاق". وتهدف الفعالية إلى:

الإطلاق الرسمي للإعلان؛

التعريف بالإعلان؛

تبادل الممارسات الفضلى في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وطنيا، إقليميا ودوليا؛

تقديم جهود جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا -الإسكوا)؛

ثالثا- المشاركات/المشاركون

الجهات الوطنية المعنية في الدولة العربية؛

البعثات الدبلوماسية العربية في أبو ظبي؛

مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية (اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان العربية)؛

المنظمات الدولية والإقليمية المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا -الإسكوا-، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتحاد الأوروبي، مجلس أوروبا)؛

خبراء وأكاديميين وإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛