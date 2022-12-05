اشتية: مطلوب اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن تكرار ارتكاب الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل لم تكن لتحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة ارتكاب جرائمهم.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين في مدينة رام الله: “إن التعبير عن القلق لم يعد يتناسب مع حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياة على أرضنا.

ورحب اشتية بدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق في مقتل الشاب عمار مفلح.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بأسره بأن لا يكتفي بالتصريحات والدعوات بل باتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم الى العدالة الدولية.