محمد بن زايد يصل قطر.. والشيخ تميم بن حمد في مقدمة مستقبليه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الدوحة، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، وكان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله مطار حمد الدولي - الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وكانت "وام" قالت، اليوم الاثنين، إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر، تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأضافت الوكالة أن "الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

الشيخ محمد بن زايد وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية إلى دولة قطر وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

وجرت مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى الديوان الأميري بقطر حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، بعدها توجه محمد بن زايد وتميم بن حمد إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة قطر.

ويرافق رئيس الإمارات كل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.

وكان في استقبال الرئيس الإماراتي كذلك كل من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري في قطر.