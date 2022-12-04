ميشال عون يحذر من تداعيات انعقاد جلسة لمجلس الوزراء غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - حذر الرئيس اللبناني السابق ميشال عون مما يمكن أن يترتب على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء غدا من مخالفة دستورية وميثاقية، داعيا الوزراء إلى اتخاذ موقف موحد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، اعتبر خلاله أن أي اجتهاد يسمح بعقد جلسات المجلس هو انتهاك واضح للمبادئ والثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرستها مواد الدستور – على حد وصف عون.

واعتبر عون أن دعوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء وامتناعه عن تأليف الحكومة التي كلف بتشكيلها، تعد محاولة للاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافا لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قدم بعد 3 أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة في يونيو الماضي بمقترح لتأليف الحكومة على أن يتم الإبقاء على أغلب أعضائها الحاليين مع تغيير محدود في عدد من الأسماء، إلا أن رئيس الجمهورية لم يبد ردا على التشكيلة الحكومية، فيما تفاقمت الخلافات بين ميقاتي والتيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون برئاسة صهره النائب جبران باسيل) وتبادل الفريق الاتهامات حول تعطيل تشكيل الحكومة.