وزير الخارجية العراقي يعلن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة، مؤكدا أن الحكومة العراقية بذلت جهوداً لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، معربا عن أمله بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة.

وقال حسين - في كلمته خلال افتتاح منتدى الحضارات العريقة بنسخته السادسة في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، بحضور دولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات واختلاف المصالح، مبيناً أن الحوار الثقافي يمثل شرطاً لتعزيز التفاهم.

وأضاف أن أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، إلا أن تلك الأعمال الإرهابية لا يمكنها طمس التاريخ.

وأشار حسين إلى أن العراق ينتهج رؤية تشاركية، وهناك مسؤولية أمامه في المستقبل للأخذ بزمام التعاون المشترك، منوها بأن تحديات التغيير المناخي تتطلب تعاوناً مشتركاً.

وأوضح أن منتدى الحضارات يعد نهجاً دبلوماسياً لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن العراق تعرض في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي.