القمح ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

القمح ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهرواصل القمح في شيكاجو الأمريكية خسائره اليوم السبت، ليبلغ أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد أن أبقت الصادرات الأمريكية الأسبوعية تركيز التجار على المنافسة من إمدادات البحر الأسود الأرخص ثمنًا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفضت أسعار الذرة أيضًا بينما انتعش فول الصويا ليتعافى بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة بشأن المستويات المخيبة للآمال من الوقود الحيوي في الولايات المتحدة.

كما انخفضت أكثر عقود القمح نشاطًا في مجلس شيكاجو للتجارة بنسبة 1.9 في المائة إلى 7.68 دولار ونصف سنت للبوشل بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس.

وعزز الحصاد الروسي القياسي وممر تصدير الحبوب من أوكرانيا المنافسة التصديرية للإمدادات الأمريكية.