حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 02:31 مساءً - صدر مرسوم أميري في الكويت بتعيين عدد من السفراء غير المقيمين في الخارج.

وجاء في المرسوم رقم 222 لسنة 2022 بتعيين كل من:

1- غانم صقر الغانم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية ، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية في القاهرة بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية القمر المتحدة.

2- أحمد سالم الوهيب سفيرا لدولة الكويت لدى نيوزيلندا بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى جزر كوك.

3- يعقوب يوسف السند سفيرا لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسري بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى كل من إمارة لختنشتاين ودولة الكرسي الرسولي .

4- عمر أحمد الكندري سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية القيرغيزية.

5- صلاح سليمان الحداد سفيراً لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية نيكارغوا.

كما صدر مرسوم سينشر في الجريدة الرسمية غداً بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية سنغافورا عمر سليمان القناعي إلى ديوان عام وزارة الخارجية.