الدولار قرب أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

الدولار قرب أدنى مستوى في 16 أسبوعاًاستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 16 أسبوعا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة، قبل بيانات رئيسية تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما يتجه اليوان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم عملتها في 2005.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، 0.1 في المائة إلى 104.55، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 29 يونيو عند 104.36.

وتراجع المؤشر بأكثر من خمسة في المائة الشهر الماضي وسط توقعات بأن يبدأ الفدرالي الأميركي خلال اجتماعه في ديسمبر إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، صعد اليوان الصيني 0.4 في المائة أمام الدولار إلى 7.0294.

ويتجه اليوان لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم العملة في 2005، وفقا لبيانات "رفينيتيف"، مدعوما بتوقعات بتخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد إلى جانب ترقب إبطاء المركزي الأميركي لوتيرة خفض الفائدة.

وهبط الدولار 1 في المائة إلى 133.98 ين، وتراجع لأدنى مستوى منذ 16 أغسطس.

وشهد اليورو تغيراً طفيفاً ووصل إلى 1.0527 دولار، بعد ارتفاعه 1.1 في المائة الخميس.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2260 دولار.. وسجل ارتفاعا 1.7 في المائة أمس الخميس ووصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.2311 دولار.