العاهل الأردنى يشارك فى جولة جديدة من مبادرة ”اجتماعات العقبة” حول دول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - شارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني في العقبة، اليوم الخميس، في جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، المنعقدة للمرة الأولى حول دول أمريكا اللاتينية، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع البرازيل.

وناقشت تلك الجولة، التي حضرها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، آليات مواصلة التنسيق والتشاور حول التصدي لتهديدات الإرهاب والتطرف، ضمن نهج شمولي، يساهم في الحد من انتشار نفوذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

كما تناولت الجولة، التي عُقدت بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، أهمية تكثيف الجهود المبذولة للتصدي للخطاب الإرهابي والمتطرف على الإنترنت.

وركز المشاركون على مواصلة العمل لمواجهة مصادر تهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، الأمر الذي يتطلب التعاون وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة الشراكة بين المزيد من الدول ومؤسساتها ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة".