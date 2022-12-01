تونس تقرر إعفاء الوافدين إليها من تحاليل ”كورونا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 05:42 مساءً - قررت تونس، اليوم الخميس، إعفاء الوافدين إليها من شرط إجراء التحاليل الطبية والتلقيح الخاص بجائحة فيروس كوفيد 19، وذلك فى ضوء تحسن المؤشرات المتعلقة بهذه الجائحة واستقرار الحالة الوبائية فى مستوى عدوى منخفض جدا على الصعيدين الداخلي والعالمي.



وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية، أنه في الوقت نفسه تواصل الفرق الطبية جهودها في تقديم التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، داعية حاملي أعراض كوفيد-19 إلى الحرص على ارتداء الكمامات والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة.