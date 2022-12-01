الدولار لأقل مستوى في 3 أشهر أمام الين

الدولار لأقل مستوى في 3 أشهر أمام الينهوى الدولار الأمريكي إلى أقل مستوى في 3 أشهر أمام الين الياباني، اليوم الخميس، إذ ركز المستثمرون على تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي حول إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة "في وقت مبكر ربما يكون في ديسمبر.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العملة الأمريكية في أحدث معاملات 1.32 في المائة إلى 136.295 ين بعدما هبطت إلى 136.205 ين مسجلة أدنى مستوياتها أمام العملة اليابانية منذ 26 أغسطس.

وتُعد العلاقة بين الدولار والين حساسة للغاية لأي تغيرات في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والتي تراجعت الليلة الماضية بعد تصريحات باول مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين عند 3.6 في المائة.. وبلغ العائد في أحدث معاملات بطوكيو 3.6163 في المائة.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية انخفاضه أمام ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو.

وارتفع اليورو 0.39 في المائة إلى 1.04485 دولار ليعاود الاتجاه صوب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 1.0497 دولار الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.36 في المائة إلى 1.2102 دولار ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.2153 دولار.

وارتفعت أيضاً العملات الحساسة للمخاطر إذ ارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملات 0.55 في المائة إلى 0.6826 دولار أمريكي وهو أعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر، وارتفع الدولار النيوزيلاندي 0.69 في المائة إلى 0.63405 دولار أمريكي بعدما لامس 0.6325 دولار أمريكي مسجلاً أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.

ولقيت العملتان الأسترالية والنيوزلندية دعماً من مؤشرات على تخفيف الحكومة الصينية إجراءات سياسة (صفر كوفيد).

وشهد اليوان الصيني بعض التقلبات في المعاملات الخارجية بعدما أفادت تقارير إعلامية أن العاصمة بكين ستسمح للبعض بالحجر المنزلي.

وارتفع الدولار في أحدث معاملاته 0.12 في المائة مسجلاً 7.0546 يوان صيني بعدما هبط 0.3 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0256 يوان.