الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعينقفزت أسعار الذهب، إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول، عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل.

وبحسب وكالة " رويترز " صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وأختتم الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1892.35 دولار للأوقية.

وقال جيروم باول في وقت سابق اليوم، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي شدد سياسته النقدية للغاية من خلال الزيادات المتواصلة في أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المجلس لن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع..

مختتما "الآن نعمل على تخفيف الوتيرة لنصل إلى المكان الذي نعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون فيه".

وكان مجلس البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 3.75 نقطة أساس منذ شهر مارس من العام الجاري، ما أثار مخاوف بشأن الدخول في حالة الركود خلال العام 2023. وقد رفع أسعار الفائدة كذلك بمقدار 75 نقطة أساس في بداية نوفمبر الجاري.