مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب في الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - أعلنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الخميس، القضاء على 40 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال عملية عسكرية في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية عبر حسابها على موقع تويتر، أن “نحو 40 إرهابيا تم تحييدهم في عملية عسكرية مشتركة نفذها جهاز المخابرات والأمن الوطني، والجيش الوطني، والسكان، وشركاء الأمن العالميين”.

وبحسب الوكالة، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى، حيث استهدفت القوات الصومالية المسلحين أثناء محاولتهم حشد صفوفهم لشن هجوم جديد.

ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب الإرهابية التي تسعى للسيطرة على البلاد.