رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية يبحثون أنسب أسلوب لتخطيط وتنفيذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - اختتمت الندوة (26) للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي عقدت خلال الفترة 27/11-1/12/2022 لمناقشة واعتماد الدراسة التي أعدها السادة ممثلو رؤساء هيئات التدريب خلال اجتماعهم التمهيدي في شهر يونيو الماضي حول موضوع (دراسة أنسب أسلوب لتخطيط وتنفيذ التدريب المشترك بين الدول العربية الشقيقة في ظل عقيدة تدريبية موحدة للقوات المسلحة العربية مع تطبيق مبادئ الجودة في التحديات الحالية والمستقبلية)، برئاسة العميد الركن عبدالله سالم الشديفات – مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب بالمملكة الاردنية الهاشمية، والوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، وقد حضر أعمال الندوة وفود (18) دولة عربية، ممثلين بعدد من السادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، ونخبة من القيادات العسكرية في قطاعات التدريب العسكري.

في بداية الندوة ألقى السيد الوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية كلمة رحب فيها بالسادة الضباط الحضور، ونقل لهم تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته بنجاح أعمال هذه الندوة، كما تقدم لهم بالتهنئة على حسن اختيارهم لموضوع هذه الندوة والذي يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ التعاون والتنسيق العسكري في مجال رفع وتطوير الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية.

كما أعرب عن ثقة الأمانة العامة في أن تخرج الندوة بدراسة موحدة وتوصيات قيمة للقوات المسلحة العربية، مشيرًا إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام بالعمل العربي المشترك ويسهم بفاعلية في توطيد أسس التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مهارات افراد القوات المسلحة بالدول العربية.