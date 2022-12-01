للمرة الثامنة.. على التوالي برلمان لبنان يفشل في اختيار رئيس للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - فشل البرلمانُ اللبناني للمرةِ الثامنةِ في انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للبلاد، حيث أعلن رئيسُ البرلمان نبيه بري عقدَ جلسةٍ تاسعة لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية الأسبوعَ المقبل.

وأسفرت عملية فرز أوراق النواب المقترعين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، عن حصول ميشال معوض:37 – عصام خليفة:4 – زياد بارود:2- أوراق ملغاة:5 – أوراق بيضاء:52 – لبنان الجديد:9 -أسماء أخرى:2 .

وكان البرلمان أخفق في جلساتِه السابقة في اختيار رئيسٍ للجمهورية، بسبب تعذر حصولِ أيِ مرشحٍ على ثلثُي أصواتِ النواب.

وكانت ولايةُ رئيسِ الجمهورية السابق ميشال عون قد انتهت في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث دخل لبنان في مرحلةِ شغورٍ رئاسي.