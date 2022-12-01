إدراج التلي الإماراتي والخنجر العماني في قائمة اليونسكو للتراث

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عنصرا جديدا في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي والمتمثل في التلي الإماراتي.

وتنقل حرفة التلي مهارات التطريز التقليدية في الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت سلطنة عمان، أمس الأربعاء، إدراج “الخنجر العماني” كعنصر جديد في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو.

وانضم «حداء الإبل» وهو تقليد شفهي للنداء على قطعان الإبل، إلى جملة من المفردات السعودية المعتمدة في قائمة التراث العالمي غير المادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع «المعارف والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخولاني» الذي دخل بدوره إلى هذه القائمة مساء الأربعاء.

وتم قيد «حداء الإبل» بعد استيفاء شروط الملف الذي تقدمت به كل من السعودية وعمان والإمارات، فيما جاء اعتماد «البن الخولاني» بناء على ملف منفرد تقدمت به الرياض.