السعودية: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية لصالح القوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - وقعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية فى السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة "نافانتيا" الإسبانية لاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية السعودية، لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية السعودية 2030.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تركز على دمج أنظمة القتال فى السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستى، وتصميم برامج التدريب، مضيفة أن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية السعودي الدكتور خالد البيارى أكد أن مذكرة التفاهم تأتي لإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة ورفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.