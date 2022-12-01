الأمم المتحدة تجدد مطالبتها لإسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث صوتت لمصلحة القرار 92 دولة مقابل رفض إسرائيل و8 دول، في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، ينص القرار على أن قرار إسرائيل في الـ 14 من ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981، ويطالب إسرائيل بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون “الجولان السوري” وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.

وأوضح نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزامها بإنهاء احتلالها للجولان، وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.