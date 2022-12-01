اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال ويطالب بتدخل عاجل لوقفها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، من التبعات الخطيرة، للجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبًا دول العالم بالتدخل العاجل لوقفها.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي: ” إن تصعيد الاحتلال يعكس وعيد الجناة من أحفاد العصابات الصهيونية الذين يحاولون إعادة إنتاج جرائمهم البشعة بحق أهلنا عام 1948؛ مستفيدين من غياب المساءلة، والعقاب، في ظل سياسة دولية قائمة على المعايير المزدوجة”.

واستشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابين محمد أيمن السعدي (26 عاما) ونعيم جمال زبيدي (27 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال عدوانه على مخيم جنين.

وقال مراسل الغد، إن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت في مخيم جنين، في أعقاب محاصرة الاحتلال لمنزل في المخيم، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين.