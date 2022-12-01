محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في مساراتها التنموية الشاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ” أن دولة الإمارات ستمضي بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة والمشروعات المقررة في كافة حقول التنمية الشاملة، مستبشرة بنجاحات جديدة تحققت وإنجازات أضيفت في السنة الأولى من الخمسين الثانية.

وقال محمد بن راشد في كلمة له وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة “غداً، مطلع عام اتحادي جديد نستقبله بثقة وتفاؤل وطموح وعزم على تحقيق إنجازات ونجاحات جديدة”، مؤكدا أن النموذج الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته، وفي فاعلية مؤسساته، وفي جدارة تشريعاته، وفي عمق ومتانة التواصل بين أجياله.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تتابع عن كثب المتغيرات العالمية، وترصد تطوراتها، وتتعامل مع آثارها بما يعزز أمنها واستقرارها وإدامة التنمية.

وأكد على جوانب عدة منها الاعتماد على الذات، والتفاعل مع الشراكة الخليجية والعربية وشبكة العلاقات والصداقات الدولية.

كما أكد كذلك على أن سبيل البشرية الوحيد للتغلب على المعضلات الكبرى التي تواجهها يكمن في العمل المشترك والتعاون وتغليب الوسائل السليمة ونبذ العنف، ومحاربة الكراهية وقبول الآخر واحترام خياراته وثقافته وقيمه.