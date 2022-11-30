الصين: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:25 مساءً - قالت السفارة الصينية في عمّان إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أكد خلال رسالة وجهها لاجتماع الأمم المتحدة، الذي عُقد الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن “التسوية الشاملة والعادلة لها تؤثر على الاستقرار والسلام الإقليميين، وكذلك الإنصاف والعدالة الدوليين”.

وبحسب بيان للسفارة الصينية، فقد أكد بينغ أن التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل والتنمية المشتركة يخدمان المصالح طويلة الأمد للجانبين ويمثلان تطلعا مشتركا لشعوب جميع الدول.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بحل الدولتين، وإعطاء الأولوية للقضية الفلسطينية في الأجندة الدولية، ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه المتمثل بإقامة دولة مستقلة بأسرع وقت ممكن.

وشدد بينغ على أن الصين تدعم باتساق وقوة قضية الشعب الفلسطيني العادلة المتمثلة باستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتعزز بنشاط محادثات السلام، إلى جانب توطيدها للسلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقال، إن الصين تدعم توطيد سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز الوحدة بين جميع الأطراف في فلسطين، معربا عن أمله في استئناف فلسطين وإسرائيل لمحادثات السلام في أقرب وقت ممكن من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى المسار الصحيح.

وأكد بينغ أن الصين، كعادتها دائما، ستُقدم المساعدات الإنسانية والتنموية للجانب الفلسطيني، وستدعم بناء قدراته، وتطوير اقتصاد فلسطين وتحسين معيشة شعبها.

وتابع أن الصين، وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات إيجابية للسلام الدائم والأمن الشامل والازدهار المشترك في الشرق الأوسط.