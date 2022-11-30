عقد الدورة الثالثة لـــ ”منتدى المدن العربية والصينية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار متابعة البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال التعاون الأهلي للفترة 2020-2022، إنعقد اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، اجتماع الدورة الثالثة لـــ "منتدى المدن العربية والصينية" عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "التعاون الرقمي بين المدن الصينية والعربية للتنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق"، وذلك بالتعاون والتنظيم المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة منظمات المجتمع المدني) ومنظمة المدن العربية وجمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية وجمعية الصداقة الصينية العربية.

وبهذه المناسبة ألقت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أكدت فيها أن انعقاد هذه الدورة يؤكد حرص الجانبين العربي والصيني على مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مراتب أفضل والاستفادة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم في توطيد الصلات بين مختلف المدن العربية والصينية في إطار "مبادرة الحزام والطريق" وتحقيق مراميها في مد جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز مبادئ الرخاء والعيش المشترك.

كما أبرزت معاليها أن إرساء "ملتقى المدن العربية والصينية" يُعد آلية فعالة في تشبيك العلاقات بين المحليات في الفضائيين العربي والصيني من خلال وضع برامج مشتركة تمكن من إقامة علاقات توأمة بين المدن تستجيب لتطلعات الجانبين في تبادل الخبرات والتجارب لا سيما في المجالات التي تم بحثها خلال الدورة الحالية للملتقى ومن بينها المدن الذكية وتلك المستجيبة لشروط الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة وسُبل الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في إنشاء المدن الجديدة والتي تعد من أولويات السياسات التنموية والحضرية في الدول العربية.

وقد شهدت الدورة الحالية لمنتدى المدن العربية والصينية مشاركة أكثر من 70 مدينة عربية وصينية ومسؤولين من مختلف قطاعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المعنية بمحاور المنتدى وممثلي منظمة المدن العربية وجمعيات الصداقة العربية الصينية.

والجدير بالذكر أن "منتدى المدن العربية والصينية" يعقد كل عامين بالتناوب بين دولة عربية وجمهورية الصين الشعبية بمشاركة عمداء وأمناء من مدن عربية وصينية تسعى لتعزيز التواصل والتعاون بينها خدمةً للمصالح المشتركة وتمتيناً لروابط الصداقة العربية الصينية.