انطلاق المؤتمر العربى الرابع للمياه بالجامعة العربية برعاية فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية دولة فلسطين.

ويحمل المؤتمر شعار "الأمن العربي المائي.. من أجل الحياة والتنمية والسلام"، ويحظى بحضور رفيع المستوى من قبل وزراء المياه العرب.

ويتزامن المؤتمر مع انعقاد مجلس وزراء المياه العرب، والمقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتعاني دولة فلسطين من سرقة نسبة كبيرة من المياه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أبرزه مؤخرا رئيس وزراءها محمد اشتية، والذى أكد على أنه يسرق أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها.

وذكر اشتية أن "السرقة الإسرائيلية تطال 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، فيما ثلث مياه الضفة الغربية يتم استخدامها داخل اسرائيل".