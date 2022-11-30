احمد أبو الغيط يدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة ويحذر من انفجار خطير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط حملة التصعيد التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية محذرا من مغبة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد، ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من ابناء الشعب الفلسطيني ووقف الة القتل الاسرائيلية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن يوم أمس شهد مقتل خمسة فلسطينيين في حوادث منفصلة على يد قوات الاحتلال، وان معدل العنف في تصاعد منذ مطلع هذا العام بما ينذر بانفجار الاوضاع ان لم يتم لجم هذا الانفلات الاسرائيلي.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الاسرائيلي وهيمنته على السياسة الاسرائيلية، محذرا من ان تصدر عناصر بالغة التطرف للمشهد السياسي ستكون له تبعات خطيرة.

وأضاف أبو الغيط أن دفع الشعب الفلسطيني الى الزاوية وتهديد امنه على هذا النحو الخطير، وحرمانه من اي افق سياسي يمكن التطلع له.. قد يفضي الى انفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة اي طرف.