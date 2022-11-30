فلسطين: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته على جرائم الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على استمرار عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتداعيات ذلك على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بصحوة دولية سياسية وأخلاقية وقانونية تُفضي لإجراءات دولية فاعلة لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي، وتُجبرها على الانخراط بعملية سياسية حقيقية تؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرض دولة فلسطين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.

كما نددت بمسلسل الاقتحامات الدموي لبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية وما تُخلِفه من عمليات قتل وشهداء بالجملة، ومسلسل أيضاً الاعتقالات الجماعية، والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة، أن هذا المشهد الدموي العام يسيطر يومياً على حياة الفلسطينيين ويفرض عليها المزيد من التقييدات التي تحول دون قدرتهم على تطوير أوضاعهم وإقتصادياتهم ويهدد الأمل بحياة آمنة ومستقرة في وطنهم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موضحةً أن تقاعس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إجراءات الاحتلال الأحادية الجانب وغير القانونية بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.