عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت أن المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته الشرقية .

وتواصل قوات وشرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتقوم بالتدقيق في بطاقاتهم وهوباتهم الشخصية، وتقوم باحتجازها على البوابات الخارجية قبل السماح لهم بالعبور على المسجد.

وأطلقت دعوات مقدسية لمواصلة الحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين، وتهديدات قادة الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة.

وتخطط “جماعات الهيكل” المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد “الأنوار/الحانوكاة” اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية، استمرار اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، والدعوات التحشيدية التي تطلقها ما تسمى (جماعات الهيكل) لتصعيد هذه الاقتحامات وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات والأعياد الدينية المختلفة لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة في وقت سابق، أن الاقتحامات للمسجد الأقصى غير شرعية وغير قانونية ولا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية، والاقتحامات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو بن غفير واتباعهما.

ودعت العالمين العربي والإسلامي بسرعة التحرك لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل يغطي كافة مساحات العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة بما يعزز من صمود المواطنين المقدسيين في عاصمة دولة فلسطين.