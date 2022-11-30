الإمارات.. إحياء ذكرى يوم الشهيد وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - تحيي الإمارات، اليوم الأربعاء، 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بـ”يوم الشهيد”، وذلك في ذكرى استشهاد سالم سهيل خميس، وهو أول شهيد ضحى بحياته صونا وحماية لأراض الإمارات في 30 نوفمبر 1971.

وكان خميس ضمن قوات الشرطة برأس الخيمة، المكلفة بمهام التأمين والحراسة لجزيرة “طنب” الكبرى – المتنازع عليها مع إيران، وأمام محاولات قوات إيرانية الاستيلاء على الجزيرة، رفض سالم سهيل إنزال العلم الإماراتي فسقط شهيداً برصاص القوة المسلحة الإيرانية.

ومن ذلك الحين يحيي أبناء الإمارات تلك الذكرى بيوم الشهيد إجلالاً لأرواح الشهداء الذكية.

وتصدر هاشتاج يوم الشهيد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، احتفالا واحتفاء بتلك الذكرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشورات والصور إحياءا لتلك الذكرى، مع التأكيد أنهم ما زالوا في القلب، وقال أحد المغردين: “أنتم في قلب كل إماراتي، وفي دعوة كل أم، وعلى صفحات كُل الكتب .. و أنتم عنوان كل تضحية.. قلوبنا ستظل تنبض بصوركم و البسمة تحضر كل ما حضرت أسمائكم .. إلهي أرحمهم برحمتك وتقبلهم من الشهداء وأجعلهم من الضاحكين المستبشرين في جناتك جنات النعيم”.

وآخرون دعوا لهم بالرحمة والمغفرة، مشيدين بتضحياتهم للذود عن وطنهم.