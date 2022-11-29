الجامعة العربية تعقد الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية وحاضنات الابتكار، بالتعاون مع قسم الدول العربية بقطاع التنمية الوطنية والإقليمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، غدا الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومديري المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية، وأساتذة الجامعات من الجامعات العربية.

وأفادت وزير مفوض، مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بأهمية العمل على تعزيز الابتكار من خلال دعم مسيرة البحث العلمى وانشاء حاضنات الابتكار وحدائق التكنولوجيا والتى تعتبر منصة كاملة لرواد الاعمال والمبدعين من خلال تقديم العديد من الخدمات لهم لمساعدتهم على تطوير ابداعاتهم ومشروعاتهم، كما انها تعتبر أداة هامة لدعم الشركات الناشئة.

وسيتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة محاور أهمها مناقشة أهمية تعزيز النظام الأيكولوجي للابتكار، دور جامعة الدول العربية في تنمية ودعم شبكات الابتكار، المشاريع التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم البنى التحتية للابتكار وخاصة في المنطقة العربية، وستتضمن جلسات الاجتماع عدد من التجارب الناجحة في عدد من الجامعات ومراكز نقل التكنولوجيا بالدول العربية والتي استطاعت الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية في عملها.