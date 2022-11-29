استشهاد فلسطيني خامس في رام الله متأثرة بإصابته برصاص الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - استشهد الشاب الفلسطيني راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم شمال مدينة البيرة.

وكانت شرطة الاحتلال لاحقت سيارته، وأطلقت النار على إطاراتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بالحاجز المعدني، ثم ترجل عناصر الشرطة وفتحوا نيران أسلحتهم صوب سائق السيارة من الزجاج الخلفي، وفق ما أفاد به شهود عيان.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإخلاء سائق المركبة، وأغلقت المنطقة ومنعت الحركة.

وبارتقاء الشاب أبو علي شهيدا، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة، حيث استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم، خلال اقتحامها قرية المغير، شرق رام الله، والشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، والشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.