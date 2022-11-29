ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولارارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار السبائك بنحو واحداً في المائة خلال الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 في المائة، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب أيضاً حساساً لارتفاع أسعار الفائدة لأنّه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.

على صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 في المائة إلى 999.54 دولار وارتفع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1872.88 دولار.

