أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين تتعلق بالعلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - تسلم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الرسالة تتعلق بالعلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى كافة المجالات.

وتسلم الرسالة وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح خلال استقباله السفير السعودي في الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.