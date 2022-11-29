انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - انطلق صباح اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية فعالية الاحتفال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

شارك فى الاحتفال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومنسق الأمم المتحدة المقيم لدى مصر إيلينا بانوفا وممثلا الأزهر والكنيسة القبطية ومندوبو وسفراء الدول العربية ولفيف من السفراء الأجانب والدبلوماسيين والإعلاميين.

ومن المقرر أن يتم عقب الجلسة الافتتاحية، افتتاح معرض للوحات الفنية التي تدور حول معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.