الأمانة العامة تنظم فعالية بمناسبة ”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة) فعالية مركزية في مقر الأمانة العامة بمُناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، تحت رعاية معالي السيد / أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور معالي الدكتور / رياض المالكي، وزير الخارجية والمُغتربين بدولة فلسطين، حيث تتضمن كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس، وستكون الكلمات لجامعة الدول العربية والامم المتحدة ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والازهر الشريف والكنيسة القبطية الارثوذكسية وكلمة مصوّرة للجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بنيويورك.

وتقام الفعالية، بحضور أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء ومُمثلي الدول غير العربية والمنظمات العربية والدولية المُعتمدة لدى جمهورية مصر العربية وحشد من الشخصيات العامة الفلسطينية والمصرية والعربية.

وسيلي الكلمات السياسية التضامنية عرض شريط وثائقي من إعداد قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة حول التراث الفلسطيني وفن التطريز الذي يعكس الهوية الفلسطينية ويؤكد تجذّر الشعب الفلسطيني في أرضه واستمراره بالحياة عليها دون انقطاع لآلاف السنين.

وجدير بالذكر أنه يقام ضمن فعاليات يوم التضامن معرض صور لنخبة من الفنانين والتشكيليين من مُختلف الدول العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفيما يلي : برنامج الفعالية (1).pdf