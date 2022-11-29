الكويت وفرنسا تنفذان التدريب العسكري المشترك ”لؤلوة الغرب 2022”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - إنطلقت فعاليات تمرين (لؤلؤة الغرب 2022) الذي ينفذه الجيش الكويتي والحرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية ويستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- إن التمرين يهدف إلى توحيد منظومة القيادة المشتركة وتنسيق الجهود وصولا إلى الفهم الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، إضافة إلى تعزيز مفهوم تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

كما يهدف التمرين إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوتين الكويتية والفرنسية عبر التدريب الجماعي لضمان المحافظة على مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشود من التمارين المشتركة والاستفادة القصوى من جميع مراحلها لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن التمرين سيشهد بعض الرمايات بالذخيرة الحية في مجمع ميادين الرماية في منطقة الأديرع الواقعة شمال غرب البلاد.