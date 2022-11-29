رئيس وزراء العراق يتوجه إلى إيران لبحث القصف الحدودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:23 صباحاً - غادر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية لإيران”.

وتأتي هذه الزيارة في ظل محاولات لاحتواء خلافات على خلفية القصف الذي ينفذه “الحرس الثوري” الإيراني على مواقع ومقرات لأحزاب كردية إيرانية ناشطة في إقليم كردستان العراق.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، أن السوداني سيزور طهران بدعوة رسمية من الرئيس، إبراهيم رئيسي.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية والتجارية والسياسية، والمشاركة في اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن الطرفين سيبحثان ملفات المياه، والحدود، والقصف الإيراني الذي يستهدف شمال العراق، في إشارة إلى الضربات التي طالت مناطق انتشار أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية.