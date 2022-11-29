الرئيس العراقي يدعو للتعاون القضائي مع كردستان بما يضمن حقوق العراقيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إلى تعاون المؤسسة القضائية الاتحادية مع مؤسسة القضاء في إقليم كردستان؛ للإسراع بإيجاد حلول للمسائل العالقة وبما يضمن حقوق جميع العراقيين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي اليوم الاثنين في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان..حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان - أنه جرى خلال اللقاء استعراض دور القضاء في دعم قوة القانون وبما يؤمن الاستقرار في البلد.

وأكد رشيد، وفقًا البيان، على ضرورة تفعيل دور المؤسسة القضائية في حسم المعاملات القانونية المتلكئة، والنظر بالوضع القانوني للموقوفين والإسراع بحسم أوضاعهم بموجب القانون.