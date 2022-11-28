ارتفاع حاد في سعر الدولار عالمياً

ارتفاع حاد في سعر الدولار عالمياًارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الإثنين، بينما انخفض اليوان الصيني، ما دفع المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الدولار ارتفع أمام اليوان 0.76 في المائة في التعاملات الخارجية المبكرة بآسيا إلى 7.2456.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.61 في المائة إلى 0.6714 دولار بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 في المائة إلى 0.6216 دولار.

وانخفض اليورو 0.25 في المائة إلى 1.0377 دولار بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.24 في المائة إلى 1.2060 دولار.

وتراجع الين الياباني نحو 0.1 في المائة إلى 139.27 للدولار.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.08 في المائة إلى 106.25 دون أن يتراجع إلى أدنى مستوى سجله منذ ثلاثة أشهر عند.105.30