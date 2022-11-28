الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية لدى زيارتها شقيقها بالسجن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتاة فلسطينية، لدى زيارتها لشقيقها الأسير في سجن "بئر السبع" ايشل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني - في بيان صحفي - إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة "حلا طلال سرور" (16 عامًا) من بلدة (نعلين) غرب رام الله، خلال زيارة شقيقها الأسير خالد، حيث جرى تحويلها للتحقيق في "بئر السبع"، وفقًا للمعلومات الأولية.

والأسير خالد سرور معتقل منذ عام ونصف، وما يزال موقوفًا، ولها شقيق آخر معتقل، واسمه عمر، ويقبع في سجن "عوفر".