الجامعة العربية تنظم اجتماع لجنة التنسيق للعقد العربي لمحو الأمية الثلاثاء



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - تنظم الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) ، الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء حيث يشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الجهات المعنية بمحو الامية في الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والاقليمية والدولية بالإضافة الى عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع محو الامية.

ويهدف الاجتماع الى متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية، وعرض مصفوفة أنشطة الدول العربية في مجال محو الامية وتعليم الكبار ، كما سيقدم ممثلي الدول العربية عدة عروض تتضمن جهود دولهم في إطار تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار بهدف تبادل الخبرات في هذا الشأن، ومنها موضوع توحيد تقارير المتابعة والتقييم بما ينسجم مع التوجهات والتقارير الدولية، كما سيتم عرض حول موضوع الخضرنة مدخلاً لتعليم وتعلم الكبار لتحقيق واستدامة التنمية في الوطن العربية

وسوف يتم تقديم عرض حول الدورة التدريبية التي اقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنمية كفايات مدربات تعليم وتعلم الكبار من اجل تمكين النازحات واللاجئات في الأماكن المستقرة بالدول العربية بالتطبيق على منهج ومنهجية المرأة والحياة ، والتي أقيمت بتعاون جامعة الدول العربية مع عدة جهات.

وخلال الاجتماع ستقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية بتقديم ورقة عمل تتضمن قراءة ناقدة لأطار مراكش في ضوء اهداف العقد العربي لمحو الامية

وتأكيداً على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية ومنها محو الامية فستقدم الشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار عرض رؤية مستقبلية في إطار التقرير العالمي الخامس "تعليم المواطنة لتمكين الكبار من اجل التغيير"