ارتفاع حصيلة هجوم استهدف فندقًا بالصومال إلى 15 قتيلاً

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذته عناصر حركة الشباب الإرهابية - في وقت سابق - واستهدف فندقًا بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشيو، إلى ما لا يقل عن 15 شخصًا.

وقالت الشرطة الصومالية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الإثنين إن من بين الضحايا القتلى 8 مدنيين لقوا مصرعهم خلال الحصار، مضيفة أن القوات الصومالية أنهت قتالاً استمر أكثر من 20 ساعة بهدف استعادة السيطرة على الفندق الذي استولى عليه مسلحون مساء أمس.

وأشارت الشرطة إلى أن جنديًا لقى مصرعه بالإضافة إلى 6 عناصر تابعين للحركة الإرهابية خلال الحصار، فيما تم التمكن من إنقاذ 60 شخصًا آخرين من الفندق.

كما أفادت تقارير، في وقت سابق، بإصابة وزير الأمن الداخلي الصومالي، محمد أحمد، ونجاة وزير البيئة، آدم هيرسي، خلال الحادث.