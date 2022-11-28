دوت الخليج -

تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.4 بالمائة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث سجل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1749 دولارا للأوقية (الأونصة). تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.4 بالمائةتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث سجل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1749 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1749.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.8 بالمائة إلى 21.21 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمائة إلى 978 دولارا، وهبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1846.94 دولار. ووفقا لوكالة "رويترز" ارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمائة، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

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