الجامعة العربية: الأمن الغذائي يتصدر أولويات العمل المشترك في الفترة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - شددت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض ندا العجيزي على أن موضوع الأمن الغذائي العربي يتصدر أولويات العمل العربي المشترك في الفترة القادمة، خاصة بعد صدور قرار عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في نوفمبر الجاري تحت عنوان "نحو استراتيجية عربية للأمن الغذائي"، والذي يكلف الأمانة العامة بإعداد مشروع "الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي"، على أن تتضمن كافة المبادرات والمخططات المشار إليها في هذا القرار، وعرضها على الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023.

جاء ذلك في كلمتها خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية برئاسة الأمين العام للأمانة الفنية للأمن الغذائي بالسودان الدكتورة فاطمة الحسن نيابة عن وزير الزراعة والغابات بالسودان، والذي خصص لمناقشة وضع خطة تفعيل البيان الصادر عن مبادرة القضاء على الجوع حول التعامل مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية.

وقالت العجيزي إنه تم إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي عقد في فبراير الماضي، وتنفيذا لتوصيات اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع والذي عقد أغسطس 2022 ببيروت.

وأضافت أنه تضمن رؤى المنظمات المشاركة حول تفعيل المبادرة وكذلك إعداد وثيقة حول سبل حل اثارأزمة الغذاء العالمية وذلك بمشاركة مجموعة العمل المشكلة من المنظمات الإقليمية أعضاء المبادرة العربية للقضاء على الجوع، حيث تم تشكيل لجنة إعداد صياغة الوثيقة ومن ثم توقیع تبیان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية.. حول التعامل مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية بالأمانة العامة بتاريخ 2022/10/13 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورؤساء منظمات:(لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة - المنظمة العربية للتنمية الزراعية - المركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والمناطق القاحلة - المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي - المنظمة العربية لحماية الطبيعة شبكة بنوك الطعام الإقليمية المجلس العربي للمياه - الاتحاد العربي للصناعات الغذائية - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية).

وأوضحت العجيزي أن ذلك البيان جاء في ضوء التقلبات الخطيرة التي يشهدها العالم في أنظمة الأمن الغذائي والنظم الغذائية العالمية والإقليمية والوطنية كنتيجة للجائحة (كوفيد 19)، ومن ثم تعطل سلاسل الإمداد الغذائية الدولية، ومؤخرا اندلاع الأزمة في أوكرانيا والتي ساهمت في تفاقم أزمة الغذاء بشكل حاد لاسيما في المنطقة العربية.

وأكدت أن الجامعة العربية تدرك أبعاد أزمة الغذاء العالمية، ولذلك تولي اهتماما خاصا بدعم الدول العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الثاني والمعنى بالقضاء على الجوع، لافتة أنه من خلال عمل اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع استطاعت أن تتناول بشكل أساسي دعم تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة والحد من سوء التغذية وضعف الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات التي طال أمدها والنزوح الجماعي، والتعامل مع ندرة المياه وتجهيز الأراضي الصالحة للزراعة بنظم زراعية ذكية ومستدامة وتحقيق فرص الدخل التي تمكن من الحصول على الغذاء بشكل مستقر من خلال توفير فرص عمل مستدامة، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت على أهمية تضمين البيان الصادر عن مبادرة القضاء على الجوع حول التعامل مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية ضمن هذه الشراكات الإستراتيجية العربية.

ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود وتعزيز الشركات القائمة وتكوين شراكات جديدة من أجل التعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية، مضيفة "أؤكد على تطلعنا لاستمرار مشاركتكم ودعمكم لتنفيذ مخرجات هذا البيان للخروج من أزمة الغذاء في المنطقة العربية".