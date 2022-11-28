الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار 2015-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (636) في دورته السادسة والعشرين (شرم الشيخ: 29 مارس 2015)، بشأن اعتماد "العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار(2015-2024)" عقداً للقضاء على الامية في جميع انحاء الوطن العربي بجميع اشكالها (الابجدية، الرقمية، الثقافية) وذلك بناء على المبادرة التي اطلقتها جمهورية مصر العربية خلال القمة العربية التي انعقدت بدولة الكويت في مارس 2014 والتي تضمنت إعلان العقد الحالي عقداً للقضاء على الامية في جميع انحاء الوطن العربي ، تنظم الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) ، الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة

29-30/11/2022 ، يشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الجهات المعنية بمحو الامية في الدول العربية ، وعدد من المنظمات العربية والاقليمية والدولية بالإضافة الى عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع محو الامية .

ويهدف الاجتماع الى متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية، وعرض مصفوفة أنشطة الدول العربية في مجال محو الامية وتعليم الكبار ، كما سيقدم ممثلي الدول العربية عدة عروض تتضمن جهود دولهم في إطار تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار بهدف تبادل الخبرات في هذا الشأن، ومنها موضوع توحيد تقارير المتابعة والتقييم بما ينسجم مع التوجهات والتقارير الدولية، كما سيتم عرض حول موضوع الخضرنة مدخلاً لتعليم وتعلم الكبار لتحقيق واستدامة التنمية في الوطن العربية

وفي إطار دعم جامعة الدول العربية لتعليم وتعلم النازحين واللاجئين الذين تضرروا من النزاعات المسلحة في الدول العربية، فسوف يتم تقديم عرض حول الدورة التدريبية التي اقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنمية كفايات مدربات تعليم وتعلم الكبار من اجل تمكين النازحات واللاجئات في الأماكن المستقرة بالدول العربية بالتطبيق على منهج ومنهجية المرأة والحياة ، والتي أقيمت بتعاون جامعة الدول العربية مع عدة جهات منها (الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية – المنظمة الكشفية العربية – مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان – الشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار) بدعم مقدم من دولة الامارات العربية المتحدة التي قدمت مشكورة عدد (50) جهاز لوحي "تابلت"، كما قدمت مبلغ 16000 ستة عشر الف دولار وذلك مساهمة منها في محو الامية الابجدية والرقمية للاجئين والنازحين ولتيسير اطلاق التدريب الذي خصص للميسرين المتطوعين من الكشافة لتدريب اللاجئات والنازحات بمخيمات اللجوء والنزوح بالدول العربية على منهج ومنهجية المرأة والحياة، بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها ومحو أميتها لتكون شريكاً أساسياً فاعلاً في تنمية أسرتها ومجتمعها.

وخلال الاجتماع ستقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية بتقديم ورقة عمل تتضمن قراءة ناقدة لأطار مراكش في ضوء اهداف العقد العربي لمحو الامية

وتأكيداً على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية ومنها محو الامية فستقدم الشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار عرض رؤية مستقبلية في إطار التقرير العالمي الخامس "تعليم المواطنة لتمكين الكبار من اجل التغيير"

وتأكيداً على أهمية دور منظمات العمل العربي المشترك فستستعرض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقرير مرحلي للفترة المنقضية من العقد وعرض تصور للخطوات المستقبلية للعقد العربي،

وفي إطار تنفيذ الخطة الاعلامية للعقد العربي لمحو الامية بعد اعتمادها من مجلس وزراء الاعلام العرب بموجب قراره رقم 466 بتاريخ 9/5/2018، فإنه سيتم خلال الاجتماع مراجعة صفحة العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار على شبكة الانترنت http://lasliteracydecade.com وآخر التطورات التي تم إدخالها على الصفحة والتي تتضمن كافة جهود الدول العربية في مجال محو الامية وتعليم الكبار.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تقوم بها الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) للقضاء على الامية والنهوض بالتربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.