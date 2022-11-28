الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل المسؤولية عن تصرفات حكومته المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببناء 9 آلاف وحدة سكنية وتجارية على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة، تهدف لاستكمال عزل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتمهيداً للإسراع في عملية البناء الاستيطاني في المطار من قِبل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن التفاخر المتواصل بعمليات تعميق الاستيطان وشرعنه عشرات البؤر العشوائية بما يصاحبها من مصادرة آلاف الدونمات بملكية فلسطينية خاصة وتوسيع البنى التحتية وشق طرق استيطانية تلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تعميق وتوسيع تلك البؤر، ورفد ميزانيات ضخمة لشرعنتها وربطها بالكتل الاستيطانية الكبيرة، يؤدي الى تحويل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الى تجمع استيطاني ضخم مترابط جغرافيا.

وتابعت “هذه المستوطنات تفصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض وتحولها الى جزر متناثرة في محيط استيطاني كبير ينخر جسد أرض دولة فلسطين، ويقوض أية فرصة لتجسيدها على الأرض، وبما يعني أيضاً تعميق وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي وميليشيا المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، على أن بنيامين نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف هو المسؤول أولاً وأخيراً عن تنفيذ وتطبيق هذه السياسة العنصرية المتطرفة، وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصرفات ومواقف شركائه من اليمين المتطرف أمثال بن غفير وسمُوتريتش، ولن يستطيع إخفاء معاداته للسلام وتطرفه من خلال الاختباء خلف عنصرية وتطرف بن غفير.

وجدد الخارجية تأكيدها على موصلة حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح العقلية الاستعمارية العنصرية التي ستحكم الائتلاف الإسرائيلي القادم، ولحشد أوسع إدانة ورفض دولي لسياسات نتنياهو بن غفير التي تهدد بتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام، ولتعميق الجبهة الدولية الضاغطة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وشددت على ضرورة نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والعمل مع الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بهدف الوصول لوضع حد لهذا الاحتلال الذي طال أمده ولإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب والمحاسبة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية سيل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف اليميني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو خاصة من قِبل المتطرف العنصري بن غفير واتباعه بشأن السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى، إعطاء التعليمات التي تمنح جنود الاحتلال المزيد من التسهيلات في اطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين.