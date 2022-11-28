الجامعة العربية تنظم حلقة علمية حول دور معدي البرامج التلفزيونية وكيفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب، وبالتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ستنظم حلقة علمية حول "دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام"، وذلك خلال الفترة 28 – 30 نوفمبر 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في هذه الحلقة العلمية نخبة من المسؤولين والخبراء والجامعيين والإعلاميين والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وتهدف الي دراسة المقاربات الكفيلة بصقل المهارات والقدرات في المجال الإذاعي والتلفزيوني، بارتباط مع محاربة الإرهاب والتطرف، وتشمل خمس محاور رئيسية سيتم تناولها في إطار عروض وتجارب في هذا الشأن.

بهذه المناسبة، صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الاعلام والاتصال، أن هذه الحلقة العلمية تكتسب أهمية خاصة، بالنظر للدور الفعال لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها في محاربة ظاهرة الإرهاب ونزعات التطرف، مشيراً الي انها تندرج في سياق تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، والعمل على تحديثها وتطويرها برؤية واقعية تمشياً مع تطورات المشهد الرقمي، والحاجة المُلحة لصياغة خطاب إعلامي عربي منفتح على مختلف الشركاء المعنيين بمحاربة الإرهاب ،بما يسهم في تنمية الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التسامح و العيش المشترك.