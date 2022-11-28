سقوط 4 قتلى في الصومال إثر حصار فندق بالعاصمة مقديشو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - سقط أربعة قتلي، اليوم الإثنين، أثناء حصار قوات الأمن الصومالية لفندق فيلا روز الواقع في منطقة مركزية آمنة في العاصمة، حيث يتحصن متشددو حركة الشباب الإسلاميون منذ أمس الأحد.

وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في ساعات الصباح الأولى حول هذا الفندق الذي يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين، ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وقال البرلمان الصومالي إن جلسته المقررة يوم الإثنين أرجئت بعد هجوم على فندق في مقديشو يوم الأحد.

وذكر البرلمان في بيان على صفحته على فيسبوك إنه تم إبلاغ جميع أعضاء مجلسي البرلمان بتأجيل اجتماع يوم الإثنين.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنيّة صادق دوديش في بيان “هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقا تجاريا في منطقة بوندير مساء (الأحد) وتحاول قوّات الأمن القضاء عليها”.