رئيس وزراء العراق يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع الشركاء الدوليين في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمناخية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي - أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - أن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للتباحث في العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين، وكذا البحث في مستجدات الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.